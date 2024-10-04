Тараканов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти21.12.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Тараканов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1880
Дочь: Тараканова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1880 ф.134о.14д.482
Рождение ребёнка
29.04.1881
Сын: Тараканов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1881 ф.134о.14д.483
Рождение ребёнка
23.02.1884
Сын: Тараканов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1884 ф.134о.14.д.486
Рождение ребёнка
03.12.1889
Дочь: Тараканова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
Архив Ульян. Обл. ф.134о.15д.25
Рождение ребёнка
24.09.1892
Сын: Тараканов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
Крестный:Симб. уезда, с. Трины кр-н Андронов Евграф Андреевич. Крестная: кр. жена Терехина Наталья Иоанновна. МК FS Симб-Сенг-Сенг- Николаевская Ф. 134, о. 32, д. 212
Рождение ребёнка
15.12.1895
Дочь: Воробьева (Тараканова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
ЦГАСО ф.32о.35.д.586 отец кр-н Симбирской губернии и уезда с. Солдатская Ташла. Рождение Марии зарегистрировано в церкви села Малая Каменка Самарского уезда.
Рождение ребёнка
11.08.1900
Сын: Тараканов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна
Смерть
21.12.1902
Старый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
крестьянин Солдатской Ташлы, умер от чахотки МК Сам.уезд Новый Буян 1899-1902 ф.32о.35.д.984