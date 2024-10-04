Тараканов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканов Андрей Иванович

Тараканов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

21.12.1902

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Тараканов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1880

Дочь: Тараканова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1880 ф.134о.14д.482
Рождение ребёнка
29.04.1881

Сын: Тараканов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1881 ф.134о.14д.483
Рождение ребёнка
23.02.1884

Сын: Тараканов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Архив Ульян. Обл. МК г. Сенгилей Николаевская церк. 1884 ф.134о.14.д.486
Рождение ребёнка
03.12.1889

Дочь: Тараканова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Архив Ульян. Обл. ф.134о.15д.25
Рождение ребёнка
24.09.1892

Сын: Тараканов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Крестный:Симб. уезда, с. Трины кр-н Андронов Евграф Андреевич. Крестная: кр. жена Терехина Наталья Иоанновна. МК FS Симб-Сенг-Сенг- Николаевская Ф. 134, о. 32, д. 212
Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Воробьева (Тараканова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Малая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО ф.32о.35.д.586 отец кр-н Симбирской губернии и уезда с. Солдатская Ташла. Рождение Марии зарегистрировано в церкви села Малая Каменка Самарского уезда.
Рождение ребёнка
11.08.1900

Сын: Тараканов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Тараканова Наталья Ивановна

Малая Каменка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
21.12.1902
Старый Буян, Красноярский муниципальный район, Самарская область
крестьянин Солдатской Ташлы, умер от чахотки МК Сам.уезд Новый Буян 1899-1902 ф.32о.35.д.984

Мы используем куки для улучшения работы сайта.