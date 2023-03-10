Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Яков Феодоров
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наум Федоров
Мать ребёнка: Елена
Смерть
Неизвестно