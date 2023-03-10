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Федор Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Яков Феодоров

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Федорова

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1816

Сын: Наум Федоров

Мать ребёнка: Елена

Смерть
Неизвестно
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