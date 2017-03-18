Васютина Вера Дмитриевна
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.03.2017