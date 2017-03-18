Васютина Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютина Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

18.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: Щербакова-Корабецкая Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.03.2017
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