Щенникова (Батарина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенникова (Батарина) Евдокия Павловна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Батарин Павел Иванович

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.10.1893

Муж: Щенников Никита Борисович

Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Щенников Иван Никитич

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Рождение ребёнка
22.02.1906

Сын: Щенников Иван Никитич

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.08.1909

Дочь: Раиса Никитична

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.05.1915

Дочь: Клавдия Никитична

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Рождение ребёнка
04.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Рождение ребёнка
23.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Щенников Никита Борисович

Смерть
Неизвестно
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