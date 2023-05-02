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Павлюченко Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1967

Отец: Повлюченко Анатолий Алексеевич

Мать: Деркач Галина Трафимовна

Бракосочетание
01.10.1988

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.05.1989

Сын: Анохин Владимер Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1993

Сын: Анохин Павел Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности