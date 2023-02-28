Фролов Емельян Никифорович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1912
Военная служба
05.01.1942
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
46сп83сд14 ОА, ефрейтор
Военная награда
12.09.1944
Медаль За отвагу (указана дата подвига)
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
2 жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролов ?
1 жена
Военная награда
Неизвестно
Медаль За оборону Советского Заполярья
Смерть
Неизвестно