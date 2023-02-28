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Фролов Емельян Никифорович

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1912

Отец: Фролов Никифор Андреевич

Мать: Фролова Матрена Адриановна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
05.01.1942
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
46сп83сд14 ОА, ефрейтор
Военная награда
12.09.1944
Медаль За отвагу (указана дата подвига)
Рождение ребёнка
После 1949

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1953

Сын: Фролов ?

Мать ребёнка: ?

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны I степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

2 жена
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Фролов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролов ?

1 жена
Военная награда
Неизвестно
Медаль За оборону Советского Заполярья
Смерть
Неизвестно
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