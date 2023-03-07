Новожилова Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Новожилов Александр
Отец ребёнка: Новожилов Василий
Рождение ребёнка
15.05.1941
Дочь: Исаева Нина
Отец ребёнка: Новожилов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новожилов Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Вальщица валенок
Смерть
Неизвестно
Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
Михневское кладбище