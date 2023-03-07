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Новожилова Мария

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Место рождения

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Новожилов Александр

Отец ребёнка: Новожилов Василий

Федоровское, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.05.1941

Дочь: Исаева Нина

Отец ребёнка: Новожилов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Василий

Работа или профессия
Неизвестно
Вальщица валенок
Смерть
Неизвестно
Михнево, Раменский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Малаховка, Люберцы, Московская область
Михневское кладбище
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