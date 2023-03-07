Шустилов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Шустилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шустилов Сергей
Мать ребёнка: Шустилова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Шустилова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шустилова Нина