Бочкарева Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.01.1872
Рождение ребёнка
06.05.1872 ст.
Дочь: Бочкарева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Бочкарев Михаил Иванович
Запись № 22 от 07.05.1872 года. Родители: урядник Быркинского села Михайло Иванович Бочкарев и его зж Екатерина Стефановна, оба православные. Восприемники: священник Иоанн Корелин и девица София Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно