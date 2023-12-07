Бочкарева Екатерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарева Екатерина Стефановна

Бочкарева Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.01.1872

Муж: Бочкарев Михаил Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1872 ст.

Дочь: Бочкарева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Бочкарев Михаил Иванович

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 22 от 07.05.1872 года. Родители: урядник Быркинского села Михайло Иванович Бочкарев и его зж Екатерина Стефановна, оба православные. Восприемники: священник Иоанн Корелин и девица София Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close