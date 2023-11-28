Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Мать ребёнка: не указана
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1906 год. Указано, что Василию на тот момент было 70 лет.
Смерть
Неизвестно