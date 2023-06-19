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Расторопов Стефан Петрович

Место рождения

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

27.12.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1800

Отец: Расторопов Пётр Фокиевич

Мать: Ирина Васильевна

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1831

Сын: Расторопов Фирс Стефанович

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.1834

Сын: Расторопов Прокопий Степанович

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
12.05.1836

Сын: Расторопов Константин Степанович

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
15.07.1839

Сын: Расторопов Илия Степанович

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
02.05.1840

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
26.04.1842

Сын: Расторопов Николай Степанович

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: Матрона Степановна

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Захаровское, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1848

Сын: Расторопов Кир Степанович

Мать ребёнка: Ирина Стефановна

Бракосочетание
07.02.1854

Жена: Расторопова Параскева Андреевна

Смерть
Неизвестно