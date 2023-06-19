Расторопов Стефан Петрович
Место рождения
Дата рождения27.12.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1800
Отец: Расторопов Пётр Фокиевич
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
06.12.1831
Сын: Расторопов Фирс Стефанович
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Захаровская, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.06.1834
Сын: Расторопов Прокопий Степанович
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
12.05.1836
Сын: Расторопов Константин Степанович
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
15.07.1839
Сын: Расторопов Илия Степанович
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
02.05.1840
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
26.04.1842
Сын: Расторопов Николай Степанович
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: Матрона Степановна
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Рождение ребёнка
23.01.1848
Сын: Расторопов Кир Степанович
Мать ребёнка: Ирина Стефановна
Бракосочетание
07.02.1854
Смерть
Неизвестно