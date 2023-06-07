Матрена Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрена Логинова

Матрена Логинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Осип Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Егоров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Елпидифор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Егоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)