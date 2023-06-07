Матрена Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Осип Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елпидифор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Егоров
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Егоров
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)