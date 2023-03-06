Булдакова (Шишкина) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдакова (Шишкина) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1913

Дата смерти

17.05.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
01.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Григорий Максимович

Бракосочетание
После 1956

Муж: Булдаков Григорий Максимович

Рождение ребёнка
21.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булдаков Григорий Максимович

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.05.1982
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