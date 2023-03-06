Булдакова (Шишкина) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1913
Дата смерти17.05.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1952
Рождение ребёнка
01.07.1955
Бракосочетание
После 1956
Рождение ребёнка
21.10.1957
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
17.05.1982