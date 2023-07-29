Крайнов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнов Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Крайнова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Крайнова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Крайнова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Крайнова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно