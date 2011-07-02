Люст Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1929
Дата смерти02.07.2011
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929
Отец: Люст Иван Адамович
Мать: Люст Матильда Петровна
Рождение ребёнка
09.10.1949
Сын: Люст Иван Васильевич
Мать ребёнка: Люст Вера Владиировна
Рождение ребёнка
07.03.1954
Дочь: Докунова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Люст Вера Владиировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Люст Вера Владиировна
Смерть
02.07.2011