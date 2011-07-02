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Люст Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1929

Дата смерти

02.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1929

Отец: Люст Иван Адамович

Мать: Люст Матильда Петровна

Рождение ребёнка
09.10.1949

Сын: Люст Иван Васильевич

Мать ребёнка: Люст Вера Владиировна

Рождение ребёнка
07.03.1954

Дочь: Докунова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Люст Вера Владиировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люст Вера Владиировна

Смерть
02.07.2011