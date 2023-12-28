Шилов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шилов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1906

Дочь: Васильева Мария

Мать ребёнка: Шилова Анна

Волоцкая, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Шилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Шилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Шилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Шилова Анна

Смерть
Неизвестно
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