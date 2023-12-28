Шилов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шилов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1906
Дочь: Васильева Мария
Мать ребёнка: Шилова Анна
Волоцкая, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Шилова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Шилова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Шилова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Шилова Анна
Смерть
Неизвестно