Тинетова (Петрова) Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти20.08.1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Петров (тенетов) Феодот Иванов
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Петров (тенетов) Кузьма Иванов
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
21.09.1817
Дочь: Надежда Иванова
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
03.11.1818
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
07.08.1821
Сын: Петров (тенетов) Максим Иванов
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
?.05.1825
Сын: Петров (тенетов) Николай Иванов
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Рождение ребёнка
05.10.1827
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1830
Причина смерти: христианской кончиной