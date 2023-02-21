Тинетова (Петрова) Акилина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тинетова (Петрова) Акилина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

20.08.1830

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Петров (тенетов) Феодот Иванов

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Петров (тенетов) Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Рождение ребёнка
21.09.1817

Дочь: Надежда Иванова

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Рождение ребёнка
03.11.1818

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1821

Сын: Петров (тенетов) Максим Иванов

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.05.1825

Сын: Петров (тенетов) Николай Иванов

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1827

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Тинет (петров) Иван Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тинет (петров) Иван Алексеев

Смерть
20.08.1830
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: христианской кончиной
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