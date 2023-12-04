Воронцова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Лидия Ефимовна

Отец ребёнка: Воронцов Ефим Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Воронцов Ефим Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Ефим Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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