Федотова Акилина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1874
Рождение ребёнка
20.03.1876
Отец ребёнка: Федотов Артемий Пахомович
Рождение ребёнка
18.02.1880
Сын: Федотов Алексей Артемьевич
Отец ребёнка: Федотов Артемий Пахомович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1897