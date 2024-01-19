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Федотова Акилина Алексеевна

Место рождения

Филатьево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Филатьево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
27.09.1874

Муж: Федотов Артемий Пахомович

Рождение ребёнка
20.03.1876

Сын: Федотов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Федотов Артемий Пахомович

Рождение ребёнка
18.02.1880

Сын: Федотов Алексей Артемьевич

Отец ребёнка: Федотов Артемий Пахомович

Логинцево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Логинцево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1897
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