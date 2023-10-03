Козлов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Козлова Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Козлова Зинаида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Зинаида Павловна
Смерть
Неизвестно