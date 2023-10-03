Козлов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1907

Отец: Козлов Александр Дмитриевич

Мать: Козлова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Козлова Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Козлова Зинаида Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Зинаида Павловна

Смерть
Неизвестно
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