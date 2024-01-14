Кириллов Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Кириллов Михайла
Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Козлов Кириллов Иван Меньшой
Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1811