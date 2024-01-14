Кириллов Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Кириллов Иван Большой

Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кириллов Михайла

Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Козлов Кириллов Иван Меньшой

Мать ребёнка: Кириллова Домна Феоктистовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Домна Феоктистовна

Смерть
До 1811
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