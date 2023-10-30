Гилев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1906 ст.
Дата смерти29.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1906 ст.
Отец: Гилев Николай Иванович
Мать: Гилева Марфа Самоиловна
Смерть
29.06.1906 ст.
Причина смерти: от слабости
Похороны
01.07.1906 ст.
Погребен на учрежденном кладбище
Крещение
16.07.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область