Гилев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Владимир Николаевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

13.06.1906 ст.

Дата смерти

29.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1906 ст.

Отец: Гилев Николай Иванович

Мать: Гилева Марфа Самоиловна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
29.06.1906 ст.
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от слабости
Похороны
01.07.1906 ст.
Погребен на учрежденном кладбище
Крещение
16.07.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
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