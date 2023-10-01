Попадьин Тимофей Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопадьин Тимофей Лукин

Попадьин Тимофей Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попадьин Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1904

Дочь: Комолова Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Матрёна Прохорова

Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Прохорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close