Попадьин Тимофей Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попадьин Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1904
Дочь: Комолова Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Матрёна Прохорова
Таволжанка, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Прохорова
Смерть
Неизвестно