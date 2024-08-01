Филонович Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2024
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филонович Владимир Григорьевич
Мать: Филонович Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.08.2024