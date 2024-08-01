Филонович Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонович Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2024

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филонович Владимир Григорьевич

Мать: Филонович Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.08.2024

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