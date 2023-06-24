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Дуракина Екатерина Александровна
Дуракина Екатерина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дуракин Александр Леонидович
Мать
Дуракина (Рукавишникова) Людмила Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Дуракин Александр Леонидович
Мать:
Дуракина Людмила Павловна
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