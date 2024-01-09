Маслаков Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслаков Кузьма Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Маслаков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслаков Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Николай

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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