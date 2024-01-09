Маслаков Кузьма Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Отец: Маслаков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслаков Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно