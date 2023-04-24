Габдрахманова (Шакирова) Рамзия Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахманова (Шакирова) Рамзия Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.2017

Дочь: Габдрахманова Ралина Марсельевна

Отец ребёнка: Габдрахманов Марсель Альфирович

Рождение ребёнка
08.09.2021

Сын: Габдрахманов Рузаль Марсельевич

Отец ребёнка: Габдрахманов Марсель Альфирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрахманов Марсель Альфирович