Габдрахманова (Шакирова) Рамзия Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.2017
Дочь: Габдрахманова Ралина Марсельевна
Отец ребёнка: Габдрахманов Марсель Альфирович
Рождение ребёнка
08.09.2021
Сын: Габдрахманов Рузаль Марсельевич
Отец ребёнка: Габдрахманов Марсель Альфирович
Бракосочетание
Неизвестно