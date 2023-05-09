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Дмитриев Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Новгородцева Раиса Максимовна

Мать ребёнка: Константинова Антонина Алексеевна

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Борис Максимович

Мать ребёнка: Константинова Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Антонина Алексеевна

Смерть
1943
Черкассы, Черкаська область