Дмитриев Максим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Новгородцева Раиса Максимовна
Мать ребёнка: Константинова Антонина Алексеевна
Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Борис Максимович
Мать ребёнка: Константинова Антонина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Черкассы, Черкаська область