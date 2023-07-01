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Буренкова Александра Степановна
Буренкова Александра Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.1994
Пол
Женский
Отец
Буренков Сергей Альбертович
1964 г.р.
Мать
Буренкова Ольга Викторовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1994
Отец:
Буренков Сергей Альбертович
Мать:
Буренкова Ольга Викторовна
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