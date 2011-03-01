Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.04.?
Дата смерти?.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожевников Николай Афанасиевич
Рождение ребёнка
30.06.1965
Сын: Кожевников Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Кожевников Николай Афанасиевич
Смерть
?.03.2011