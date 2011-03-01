Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна 02.04.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожевникова (Зарецкая) Нина Васильевна

Место рождения

Кашино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

02.04.?

Дата смерти

?.03.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Кашино, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Николай Афанасиевич

Рождение ребёнка
07.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Николай Афанасиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.06.1965

Сын: Кожевников Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Кожевников Николай Афанасиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.03.2011

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