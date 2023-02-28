Петряшев Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Андрей Петрович

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Место рождения

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Савино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2634-П, л. 1012
Военная служба
17.10.15 ст.
Чернигов, Чернігівська область
Выписан из лазарета в строй. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2634-П, л. 1012
Смерть
Неизвестно
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