Петряшев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2634-П, л. 1012
Военная служба
17.10.15 ст.
Чернигов, Чернігівська область
Выписан из лазарета в строй. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2634-П, л. 1012
Смерть
Неизвестно