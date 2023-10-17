Попова Настасья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Настасья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Попов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Наумович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Хавронья Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Наумович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Попов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Попов Яков Наумович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Соломея Яковлевна

Отец ребёнка: Попов Яков Наумович

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Яков Наумович

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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