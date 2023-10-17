Попова Настасья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Попов Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Попов Яков Наумович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Хавронья Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Наумович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Попов Яков Наумович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Соломея Яковлевна
Отец ребёнка: Попов Яков Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Яков Наумович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно