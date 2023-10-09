Налейкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налейкина Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Юры Юрьевна

Отец ребёнка: Налейкин Юрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Налейкин Юрий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь Юры 2 Юрьевна

Отец ребёнка: Налейкин Юрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Налейкин Юрий Викторович

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