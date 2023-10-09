Налейкина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Юры Юрьевна
Отец ребёнка: Налейкин Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Налейкин Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дочь Юры 2 Юрьевна
Отец ребёнка: Налейкин Юрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно