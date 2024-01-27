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(Леушина) Дария Климентиева
(Леушина) Дария Климентиева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.03.1903 ст.
Пол
Женский
Отец
Леушин Климентъ
1868 г.р.
Мать
(Леушина) Соломония Даниилова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903 ст.
Отец:
Леушин Климентъ
Мать:
Соломония Даниилова
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