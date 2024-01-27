(Леушина) Дария Климентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Леушина) Дария Климентиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1903 ст.

Отец: Леушин Климентъ

Мать: Соломония Даниилова

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