Шайхиева (Шайхутдинова) Сания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхиева (Шайхутдинова) Сания

Место рождения

с Янгулово, Балтасинского р-на Татарстан

Дата рождения

19.11.1914

Дата смерти

22.01.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914

Отец: Габдрашитов Шайхетдин

Мать: Шайхиева Хадия

с Янгулово, Балтасинского р-на Татарстан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.01.2000
Похороны
Неизвестно
Янгулово
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