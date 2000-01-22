Шайхиева (Шайхутдинова) Сания
Место рожденияс Янгулово, Балтасинского р-на Татарстан
Дата рождения19.11.1914
Дата смерти22.01.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1914
Отец: Габдрашитов Шайхетдин
Мать: Шайхиева Хадия
с Янгулово, Балтасинского р-на Татарстан
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.01.2000
Похороны
Неизвестно
Янгулово