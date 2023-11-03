Смирнов Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Чиянова Анна Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Смирнов Стефан Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушникова Елизавета Афанасьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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