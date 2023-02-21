Рябова (Сапрыкина) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Сапрыкин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1948
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Развод
03.07.1972
Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова _
Отец ребёнка: Рябов Александр Петрович
Смерть
Неизвестно