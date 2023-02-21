Рябова (Сапрыкина) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Сапрыкина) Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Сапрыкин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1948

Муж: Рябов Александр Петрович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Развод
03.07.1972

Муж: Рябов Александр Петрович

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова _

Отец ребёнка: Рябов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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