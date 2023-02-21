Сырникова (Шалыгина) Надежда Константиновна
Место рожденияКурганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Дата рождения09.10.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1954
Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Бракосочетание
31.12.1976
Рождение ребёнка
14.06.1977
Дочь: Гусарова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1978
Сын: Сырников Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович
РФ, Челябинская область, г. Катав Ивановск
Рождение ребёнка
16.06.1983
Дочь: Дождёва Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович