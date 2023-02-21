Сырникова (Шалыгина) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырникова (Шалыгина) Надежда Константиновна

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Место рождения

Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей

Дата рождения

09.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1954

Отец: Шалыгин Константин Иванович

Мать: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

Курганская область Мокроусовский район деревня Стекленей
Бракосочетание
31.12.1976

Муж: Сырников Василий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.06.1977

Дочь: Гусарова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.12.1978

Сын: Сырников Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

РФ, Челябинская область, г. Катав Ивановск
Рождение ребёнка
16.06.1983

Дочь: Дождёва Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Сырников Василий Иванович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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