Махонина Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махонина Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Махонин Прокофий

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Ларионовка
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Рождение ребёнка
05.08.1883

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Рождение ребёнка
1886

Сын: Махонин Иван

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Махонин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махонин Алексей

Смерть
Неизвестно
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