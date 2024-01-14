Махонина Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Махонин Прокофий
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Ларионовка
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Рождение ребёнка
05.08.1883
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Рождение ребёнка
1886
Сын: Махонин Иван
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Махонин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махонин Алексей
Смерть
Неизвестно