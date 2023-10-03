Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Шахтарин Михаил
Шахтарин Михаил
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Россия
Дата рождения
1908
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Добавил:
ДП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
20.05.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка:
Нина
Ижевск
, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
1999
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия