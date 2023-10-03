Шахтарин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахтарин Михаил

Место рождения

Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
20.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
1999
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