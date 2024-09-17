Соколова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Соколов Степан Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1922
Дочь: (Соколова) Тамара Степановна
Отец ребёнка: Соколов Степан Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Рождение ребёнка
24.01.1929
Сын: Соколов Викетний Степанович
Отец ребёнка: Соколов Степан Павлович
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Смерть
После 1927