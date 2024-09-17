Соколова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Соколов Степан Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Степан Павлович

Рождение ребёнка
11.06.1922

Дочь: (Соколова) Тамара Степановна

Отец ребёнка: Соколов Степан Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Рождение ребёнка
24.01.1929

Сын: Соколов Викетний Степанович

Отец ребёнка: Соколов Степан Павлович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 42
Смерть
После 1927

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