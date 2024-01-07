Упорова Федора Андрияновна
Место рожденияП, Красногвардейский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
27.07.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Ирбитский завод
Рождение ребёнка
09.12.1929
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Римма Николаевна
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Ирбитский завод
Рождение ребёнка
27.04.1937
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Никитина Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Упоров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
п. Красногвардейский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
П, Красногвардейский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
п. Красногвардейский, Свердловская область, Россия