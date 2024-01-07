Упорова Федора Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упорова Федора Андрияновна

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Место рождения

П, Красногвардейский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
27.07.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Ирбитский завод
Рождение ребёнка
09.12.1929

Сын: Упоров Павел Николаевич

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Римма Николаевна

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Ирбитский завод
Рождение ребёнка
27.04.1937

Сын: Упоров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

П, Красногвардейский
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Никитина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Упоров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

п. Красногвардейский, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
20.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

П, Красногвардейский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
п. Красногвардейский, Свердловская область, Россия
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