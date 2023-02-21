Асельдерова Патимат Багавутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асельдеров Багавутдин Абдулкадырович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даитбеков Абдуллах Ахмедович
Отец ребёнка: Даитбеков Ахмат Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даитбеков Салих Ахмедович
Отец ребёнка: Даитбеков Ахмат Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даитбеков Саадулла Ахмедович
Отец ребёнка: Даитбеков Ахмат Магомедович
Бракосочетание
Неизвестно