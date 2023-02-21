Асельдерова Патимат Багавутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асельдерова Патимат Багавутдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асельдеров Багавутдин Абдулкадырович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даитбеков Абдуллах Ахмедович

Отец ребёнка: Даитбеков Ахмат Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даитбеков Салих Ахмедович

Отец ребёнка: Даитбеков Ахмат Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даитбеков Саадулла Ахмедович

Отец ребёнка: Даитбеков Ахмат Магомедович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даитбеков Ахмат Магомедович

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