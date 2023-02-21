Веретенникова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1875 ст.
Сын: Веретенников Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Веретенников Иван Демидович
Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно