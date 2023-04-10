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Трубицын Казма Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Трубицын Василей Никитин

Мать: Трубицына (Имя неизвестно)

Рождение ребёнка
25.01.1882

Дочь: Анна Казмина

Мать ребёнка: Трубицына Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
09.03.1890

Сын: Трубицын Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Трубицына Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
20.11.1894

Сын: Трубицын Филипп Кузьмич

Мать ребёнка: Трубицына Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Дарья Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно