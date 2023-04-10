Трубицын Казма Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
25.01.1882
Дочь: Анна Казмина
Мать ребёнка: Трубицына Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
09.03.1890
Мать ребёнка: Трубицына Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
20.11.1894
Мать ребёнка: Трубицына Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно