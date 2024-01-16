Буров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Буров Никита
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1772
Сын: Буров Григорий
Мать ребёнка: Евдокия Дитриева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Евдокия Дитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий
Мать ребёнка: Евдокия Дитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Дитриева
Смерть
1819