Буров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Буров Никита

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1772

Сын: Буров Григорий

Мать ребёнка: Евдокия Дитриева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дмитрий

Мать ребёнка: Евдокия Дитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий

Мать ребёнка: Евдокия Дитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Дитриева

Смерть
1819
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