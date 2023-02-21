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Трефилов Архип

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

12.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1859

Отец: Трефилов Семеон

Мать: Трефилова Дарья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.03.1883

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Трефилов Сергей

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

Бракосочетание
29.06.1915

Жена: Трефилова Александра

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Евфросинья

Смерть
Неизвестно
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