Трефилов Архип
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения12.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1859
Отец: Трефилов Семеон
Мать: Трефилова Дарья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.03.1883
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
01.07.1895
Сын: Трефилов Сергей
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
Бракосочетание
29.06.1915
Жена: Трефилова Александра
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Трефилова Евфросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Евфросинья
Смерть
Неизвестно