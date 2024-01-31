Иванова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Дарья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

24.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1912

Дочь: Боровикова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор

Рождение ребёнка
1917

Сын: Иванов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ердикова Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Федор

Смерть
24.02.1976
Похороны
Неизвестно
Пирогово, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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