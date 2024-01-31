Иванова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти24.02.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1912
Дочь: Боровикова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ердикова Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Федор
Смерть
24.02.1976
Похороны
Неизвестно
Пирогово, Великолукский муниципальный район, Псковская область