Вилисова Светлана Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1966
Дата смерти21.09.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1966
Отец: Коровин Василий Иванович
Мать: Коровина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1988
Дочь: Поткина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Киселев Андрей
Рождение ребёнка
10.12.1996
Сын: Вилисов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Вилисов Виктор Александрович
Рождение ребёнка
01.11.2002
Дочь: Вилисова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Вилисов Виктор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Андрей
Развод
Неизвестно
Муж: Киселев Андрей
Смерть
21.09.2020