Вилисова Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилисова Светлана Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1966

Дата смерти

21.09.2020

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1966

Отец: Коровин Василий Иванович

Мать: Коровина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.1988

Дочь: Поткина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Киселев Андрей

Рождение ребёнка
10.12.1996

Сын: Вилисов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Вилисов Виктор Александрович

Рождение ребёнка
01.11.2002

Дочь: Вилисова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Вилисов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилисов Виктор Александрович

Развод
Неизвестно

Муж: Вилисов Виктор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Андрей

Развод
Неизвестно

Муж: Киселев Андрей

Смерть
21.09.2020
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