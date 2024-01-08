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Микитас Лидия Александровна
Микитас Лидия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Пол
Женский
Отец
Сашенко Александр Ефимович
1927 г.р.
Мать
Сашенко Федора Константиновна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Сашенко Александр Ефимович
Мать:
Сашенко Федора Константиновна
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